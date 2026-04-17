SON DAKİKA

İş birliği, dayanışma ve temsiliyet güçlendirilmeli
Özdenefe, TÜRKPA Meclis Başkanları toplantısına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, İstanbul’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Meclisi (TÜRKPA) Üye Ülkeler Meclis Başkanları 1. Gayriresmî Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Özdenefe, birliğe üye parlamentoların bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliği dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.

TÜRKPA’nın parlamenter diplomasi açısından önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Özdenefe, son yıllarda teşkilatın faaliyetlerinde önemli bir ivme yakalandığını belirtti. Komisyon çalışmaları ve gözlem misyonlarıyla kapasitenin arttığını ifade eden Özdenefe, KKTC’nin de bu süreçlere katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Konuşmasında KKTC’nin Türk devletleriyle köklü bağlarına dikkat çeken Özdenefe, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA nezdindeki statünün ileriye taşınması gerektiğini belirterek tam üyelik beklentisini yineledi. Özdenefe, bu adımın hem Kıbrıs Türk halkının uluslararası görünürlüğünü artıracağını hem de üye ülkelerin Doğu Akdeniz’deki iş birliğini güçlendireceğini kaydetti.

Özdenefe, Türkiye ve Azerbaycan ile kurulan dostluk gruplarının parlamentolar arası diyaloğa önemli katkı sunduğunu belirterek, Bakü’de gerçekleştirilen son toplantının bu iş birliklerinin verimliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu modelin diğer üye devletlerle de yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

Konuşmasında bölgesel güvenlik risklerine de değinen Özdenefe, Orta Doğu’daki gelişmeler ile Doğu Akdeniz’deki hassasiyetlerin üye devletler arasındaki dayanışmanın önemini artırdığını vurguladı. KKTC’nin bölgedeki istikrar ve güvenlik açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Özdenefe, KKTC’nin uluslararası parlamenter platformlardaki görünürlüğünün artırılması için destek talep ederek, özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (PAECO) gözlemci üyeliği, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) çalışmaları ve diğer uluslararası alanlarda daha etkin temsil için iş birliği çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda Özdenefe, Türk  devletleri arasındaki dayanışmanın güçlenmesinin bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirterek, iş birliğinin artarak sürmesi temennisinde bulundu.

