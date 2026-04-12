Öztürkler, yarın sabah Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in sosyal medya hesabından yapığı açıklama şu şekilde:

“Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına, 9 Nisan Perşembe sabahı tarafımca ara verilmiştir.

Dün heyetim ile birlikte gerçekleştirdiğim Bakü seyahatinin dönüş aşamasında, uçak yolculuğuna başlamadan önce Sayın Başbakanımız ile istişarede bulunduk.

Bu görüşmede, yaşanan gerginliğin düşürülmesi ve uzlaşı ortamının sağlanması noktasında mutabık kaldık.

Gündemde bulunan yasaların gündemden çıkarılması ya da ertelenmesi iç tüzük kuralları çerçevesinde sürdürülecektir.

Bu bağlamda, Genel Kurul’un bir an önce yasama ve denetim faaliyetlerine başlaması gerekmektedir.

Bu bilinç doğrultusunda, sürecin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi amacıyla yarın sabah Meclis Danışma Kurulu’nu toplantıya çağıracağımı kamuoyuna bildirmek isterim.

Amacımız, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği üzere, konunun ortak akıl zemininde, tüm paydaşların katkısıyla ve sağduyu içerisinde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Gece geç saatte KKTC’ye döndüğüm için söz konusu açıklamayı sabah saatlerinde yapmak zorunda kaldım.”