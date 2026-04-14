Öztürk'ün 'Facebook hesabı' kapatıldı: İtiraz sürecini başlattım

Öztürk'ün 'Facebook hesabı' kapatıldı: İtiraz sürecini başlattım

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Facebook hesabının herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldığını belirterek itiraz sürecini başlattığını duyurdu.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, uzun süredir vatandaşlarla iletişim kurduğu Facebook hesabının, herhangi bir açık ve tatmin edici gerekçe sunulmadan kapatıldığını ifade etti.

Öztürk’ün açıklamasının tamamı şöyle:

"Uzun süredir vatandaşlarımızla iletişim kurduğum Facebook hesabım, tarafıma herhangi bir açık ve tatmin edici gerekçe sunulmadan kapatılmıştır. Bu durum, yalnızca şahsımı değil; aynı zamanda sosyal medya üzerinden benimle iletişim kuran, görüşlerini paylaşan ve çalışmalarımızı takip eden vatandaşlarımızı da etkilemektedir.

Dijital platformların ifade özgürlüğü ve demokratik iletişim açısından önemli bir alan olduğuna inanıyorum. Bu nedenle hesabımın kapatılmasıyla ilgili gerekli itiraz ve inceleme süreçlerini başlatmış bulunmaktayım.

Süreç sonuçlanana kadar sizlerle iletişimimizi Instagram ve diğer resmi iletişim kanallarım üzerinden sürdürmeye devam edeceğim."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
