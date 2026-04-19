Hürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Pazartesi geldi.. Grev var mı? Yasa geri çekilecek mi?

Ahmet Savaşan: HP'ye ilişkin düzenleme, grup toplantısı sonrası netlik kazanacak
UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, hayat pahalılığı (HP) düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerin yarın yapılacak genişletilmiş grup toplantısı sonrası netlik kazanacağını açıkladı.

UBP Genel Sekreteri ve Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, hayat pahalılığına ilişkin düzenleme kapsamında yürütülen değerlendirme sürecinin, yarın saat 09.30’da koalisyon ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilecek UBP genişletilmiş grup toplantısının ardından netlik kazanacağını söyledi.

Konuya ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmede bulunan Savaşan, son bir hafta içerisinde hem bakanların hem de milletvekillerinin çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirtti. Savaşan, sürecin toplumsal uzlaşı temelinde daha kapsayıcı bir noktaya taşınması amacıyla karar üretilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Savaşan ayrıca, yeni haftayla birlikte Meclis çalışmalarının normal seyrinde devam edebilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

