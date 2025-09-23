Petroldeki düşüş sürüyor

Petrol, küresel arzın artmaya hazır olduğuna işaret eden gelişmelerle 2026’ya kadar sürebilecek bir fazlalığı tetikleyebileceği endişesiyle, üst üste beşinci gün düşerek ağustos başından bu yana en uzun kayıp serisine yöneldi.

Küresel gösterge Brent, önceki dört seansta yüzde 2,8 değer kaybettikten sonra varil başına 66 dolar seviyesine gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 62 dolar civarında işlem gördü.

Irak, iki yıllık bir ödeme anlaşmazlığı nedeniyle durmuş olan ihracatı kısa süre içinde yeniden başlatabilir. Konuya yakın kaynaklara göre bu durum, günde yaklaşık 230.000 varilin uluslararası piyasalara dönmesini sağlayabilir.

Ham petrol, özellikle Rusya’dan gelen akışlara yönelik tehditlerin sürmesine rağmen, arz fazlasına ilişkin tahminlerin etkisiyle çeyreklik bazda dar bir düşüş yolunda. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin kapalı varilleri hızla piyasaya sürmesi ve grup dışından gelen üretim artışları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın da aralarında bulunduğu piyasa gözlemcilerinin, arzın talebi rekor seviyede aşacağı uyarıları yapmasına yol açtı.