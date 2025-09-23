  • BIST 11468.07
  • Altın 5001.758
  • Dolar 41.424
  • Euro 48.8945
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABM zirvesi yapıldı, Fransa da Filistin'i devlet olarak tanıdı

Petroldeki düşüş sürüyor

» »
Petroldeki düşüş sürüyor
Petroldeki düşüş sürüyor

Petrol, küresel arzın artmaya hazır olduğuna işaret eden gelişmelerle 2026’ya kadar sürebilecek bir fazlalığı tetikleyebileceği endişesiyle, üst üste beşinci gün düşerek ağustos başından bu yana en uzun kayıp serisine yöneldi.

Küresel gösterge Brent, önceki dört seansta yüzde 2,8 değer kaybettikten sonra varil başına 66 dolar seviyesine gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 62 dolar civarında işlem gördü.

Irak, iki yıllık bir ödeme anlaşmazlığı nedeniyle durmuş olan ihracatı kısa süre içinde yeniden başlatabilir. Konuya yakın kaynaklara göre bu durum, günde yaklaşık 230.000 varilin uluslararası piyasalara dönmesini sağlayabilir.

Ham petrol, özellikle Rusya’dan gelen akışlara yönelik tehditlerin sürmesine rağmen, arz fazlasına ilişkin tahminlerin etkisiyle çeyreklik bazda dar bir düşüş yolunda. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin kapalı varilleri hızla piyasaya sürmesi ve grup dışından gelen üretim artışları, Uluslararası Enerji Ajansı’nın da aralarında bulunduğu piyasa gözlemcilerinin, arzın talebi rekor seviyede aşacağı uyarıları yapmasına yol açtı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeni haftada hava nasıl olacak?22 Eylül 2025 Pazartesi 17:56
  • Ersoy: Kim seçilirse seçilsin federasyon baskısı oluşturacağız22 Eylül 2025 Pazartesi 12:52
  • Güney'de çiftçilere yangın ve olumsuz hava koşullarından ötürü tazminat22 Eylül 2025 Pazartesi 12:51
  • Fide desteği için üreticilerden başvuru kabul ediliyor22 Eylül 2025 Pazartesi 11:50
  • Rum basını: Kıbrıs sorunu Filistin sorununun gölgesinde22 Eylül 2025 Pazartesi 11:39
  • Ömür bitiyor, ev taksiti bitmiyor...22 Eylül 2025 Pazartesi 11:05
  • CTP’nin TV davetine ilk yanıt KSP adayı Osman Zorba’dan22 Eylül 2025 Pazartesi 11:04
  • Erhürman: Cumhurbaşkanlığı “likeların” değil, özgürlüklerin bekçisi olacak22 Eylül 2025 Pazartesi 11:02
  • Adaylar ilan edildi: Seçim propagandası yarın başlıyor22 Eylül 2025 Pazartesi 11:02
  • Kıbrıs Türk Kızılayı, İskele’de 28 ünite kan topladı22 Eylül 2025 Pazartesi 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti