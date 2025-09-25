Polis Ekiplerinden Uyuşturucuya Yönelik Operasyonlar: 5 Kişi Tutuklandı

Girne’de Operasyon:

Saat 10.30 sıralarında, Girne’de Şehit Süleyman Uluçamgil Sokak’ta devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli görülen U.K. (E-37)’nin üzerinde yaptıkları aramada, yaklaşık 1 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu içiminde kullanılan rulo haline getirilmiş bir adet 200 TL’lik banknot buldu. Şahıs tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Lefkoşa’da Pusu Operasyonu:

Saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen Pusu Operasyonu kapsamında, C.V.J. (E-39) ile K.T. (E-22)’nin tasarruflarında toplam 1 kilogram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. İki şahıs tutuklandı.