  • BIST 10979.96
  • Altın 5672.743
  • Dolar 42.4365
  • Euro 49.2435
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Polis Genel Müdürü Adalıer Dış Basın Birliği’ni kabul etti

» »
Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulunu kabul etti.
Polis Genel Müdürü Adalıer Dış Basın Birliği’ni kabul etti

Dış Basın Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Burhan Canbaz, Polis Genel Müdürü Adalıer’e görevinde başarılar diledi ve Polis Teşkilatını ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Canbaz, ülke güvenliğinin can damarı konumunda olan polisle iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Heyette Dış Basın Birliği İkinci Başkanı Taner Gönül, Genel Sekreter Hüseyin Turan, yönetim kurulu üyeleri Didem Gürses, Oshan Sabırlı ve TRT Kıbrıs Temsilcisi Süleyman Yaşar yer aldı. Görüşmede Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları da hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gufi ısırınca "Aspro" hayatını kaybetti27 Kasım 2025 Perşembe 09:46
  • Petrol OPEC+ öncesi düşüşte27 Kasım 2025 Perşembe 09:45
  • Döviz güne nasıl başladı?27 Kasım 2025 Perşembe 09:44
  • LAÜ “Çocuk Hakları Öğrenci Sempozyumu” düzenledi26 Kasım 2025 Çarşamba 21:31
  • Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor26 Kasım 2025 Çarşamba 21:29
  • Bakanlar Kurulu, 4 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti26 Kasım 2025 Çarşamba 20:12
  • Kıbrıs ile Lübnan MEB sınırlandırma anlaşması imzaladı26 Kasım 2025 Çarşamba 16:07
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı: Kıbrıs’ta adil çözümün yolu Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünden geçiyor26 Kasım 2025 Çarşamba 15:42
  • Metin Atan: Bu düzensizlikle devam edilirse bir fatura da erken seçimde kesilecek26 Kasım 2025 Çarşamba 15:41
  • “Siper Operasyonu” zanlısı Gazimağusa Limanı’ndan 48 tabancayı ülkeye getirdi26 Kasım 2025 Çarşamba 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti