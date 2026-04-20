Polis Mensupları Derneği’nden Onkoloji Hastalarına Anlamlı Destek

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’nin öncülüğünde, Polis Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen anlamlı yardım kampanyasının ilk etabı başarıyla tamamlandı.
Bu kapsamda temin edilen 10 adet tekerlekli sandalye ve bir adet 10kg'lik oksijen tüpü, Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’ne bugün teslim edildi.

Dernek Başkanı Yusuf Zeki Turan ve dernek yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşirken, etkinlikte dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilinci ön plana çıktı. Özellikle tedavi sürecinde olan hastaların yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı hedefleyen bu destek, hem sağlık çalışanları hem de aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini vurgularken, toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarını ifade etti. Yapılan bu anlamlı katkı, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Hayata geçirilen bu değerli çalışma, sadece bir yardım değil; aynı zamanda umut, dayanışma ve insanlığa verilen kıymetin güçlü bir göstergesi oldu.

