Potada Gençler Birliği Çetinkaya'yı rahat geçti

​​​​​​​KKTC basketbolunda ProLeague heyecanı hız kesmeden devam ederken, haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Caesar Larnaka GB ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.
İskele Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 69-59’luk skorla kazanmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Caesar Larnaka GB, özellikle ilk periyotta ortaya koyduğu etkili performansla farkı erken açtı. Necmi Kutlu’nun 13 sayılık katkısıyla rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da tempoyu düşürmeyen Caesar Larnaka GB, Hüseyin Alanlı’nın katkılarıyla devreye 42-20 gibi net bir skorla girdi.

Çetinkaya cephesinde Burak Karabiber ve Mamel David I. Gnagne’nin çabaları farkı eritmeye yetmezken, üçüncü periyotta Kaan Öztoprak’ın 9 sayılık performansı umutları bir nebze artırdı. Ancak Caesar Larnaka GB, Kutay Kıyıcı’nın etkili oyunuyla kontrolü bırakmadı ve son çeyreğe 57-42 önde girdi.

Final periyodunda her iki takım da mücadeleyi bırakmazken, Çetinkaya’da Nasse Yapo I.E. Joel’in 18 sayı ve 12 ribaundluk double-double performansı dikkat çekti. Buna rağmen oyunun genelinde üstünlüğünü koruyan Caesar Larnaka GB, son bölümü 17-12’lik skorla tamamlayarak parkeden 69-59 galip ayrıldı.

  • 2 buçuk metre yükseklikten düştü, yoğun bakımda16 Nisan 2026 Perşembe 13:49
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Lefkoşa’da kortejle başladı16 Nisan 2026 Perşembe 13:47
  • Gökhan Naim cinayetinde Ali Hassan Gahzla’ya 20 yıl hapis16 Nisan 2026 Perşembe 13:45
  • Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak16 Nisan 2026 Perşembe 13:44
  • Arıklı: Her ay açık veren bir ekonomide CTP gelse ne yapacak? 6 ay içerisinde görevden kaçacaklar!16 Nisan 2026 Perşembe 11:51
  • Erhürman: Hellim ticareti için kritik eşik aşıldı16 Nisan 2026 Perşembe 11:51
  • Girne’de araçta 50 gram uyuşturucu ele geçirildi16 Nisan 2026 Perşembe 11:27
  • Lapta’da kaza: 2,5 Metreden düşen kişi yoğun bakımda16 Nisan 2026 Perşembe 11:13
  • Arıklı: Seçim yılına girdik16 Nisan 2026 Perşembe 11:09
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan UBP’den ayrılık sinyali16 Nisan 2026 Perşembe 11:07
