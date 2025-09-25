Pusu Operasyonu’nda bir kilo uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan Pusu Operasyonu’nda bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında, C.V.J.(E-39) ile K.T.’nin (E-22) tasarruflarında toplam bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. C.V.J. ile K.T. ise tutuklandı.

-Girne ve İskele’de de uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklamalar oldu

Girne’de Şehit Süleyman Uluçamgil Sokak’ta, dün saat 10.30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında şüpheli olarak görülen U.K.’nin (E-37) üzerinde arama yapıldı. Aramada, U.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ve uyuşturucu içiminde kullanılan rulo haline getirilmiş bir adet 200 TL’lik banknot tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de ise bir site içerisinde, dün saat 21.30 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen F.T. (E-24) ile U.S.S.’nin (E-32) üzerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı. Aramada, 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınırken, F.T. ile U.S.S. tutuklandı.