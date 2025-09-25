  • BIST 11377.55
  • Altın 4974.035
  • Dolar 41.474
  • Euro 48.5118
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Pusu Operasyonu’nda bir kilo uyuşturucu ele geçirildi

» »
Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan Pusu Operasyonu’nda bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.
Pusu Operasyonu’nda bir kilo uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan Pusu Operasyonu’nda bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak düzenlenen Pusu Operasyonu kapsamında, C.V.J.(E-39) ile K.T.’nin (E-22) tasarruflarında toplam bir kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. C.V.J. ile K.T. ise tutuklandı.

-Girne ve İskele’de de uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklamalar oldu

Girne’de Şehit Süleyman Uluçamgil Sokak’ta, dün saat 10.30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, yol kenarında şüpheli olarak görülen U.K.’nin (E-37) üzerinde arama yapıldı. Aramada, U.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ve uyuşturucu içiminde kullanılan rulo haline getirilmiş bir adet 200 TL’lik banknot tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de ise bir site içerisinde, dün saat 21.30 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, şüpheli olarak görülen F.T. (E-24) ile U.S.S.’nin (E-32) üzerinde ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldı. Aramada, 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınırken, F.T. ile U.S.S. tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ülkede yasal statüsü olmayan 7 kişi tutuklandı25 Eylül 2025 Perşembe 15:26
  • Basın-Sen, Disiplin Tüzüğü iptalini destekledi; Bakan Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yaptı25 Eylül 2025 Perşembe 15:17
  • Özersay: Laiklik konusunda tehlike henüz geçmedi25 Eylül 2025 Perşembe 14:59
  • Sahibinden izinsiz kullandığı araçla kaza yaptı25 Eylül 2025 Perşembe 14:56
  • 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor25 Eylül 2025 Perşembe 14:53
  • Tatar: Bu çağda savaş olmaz diyenler yakın coğrafyaya baksınlar25 Eylül 2025 Perşembe 14:51
  • Çeler: “Anayasa Mahkemesi kararı üç önemli mesaj veriyor”25 Eylül 2025 Perşembe 14:40
  • Türk Telekom KKTC'de iki ayrı şirket kurdu25 Eylül 2025 Perşembe 14:26
  • Polis Ekiplerinden Uyuşturucuya Yönelik Operasyonlar: 5 Kişi Tutuklandı25 Eylül 2025 Perşembe 13:29
  • Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı25 Eylül 2025 Perşembe 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti