Rahvancıoğlu: Bu Seçim Halkın Gözünde Ersin Tatar’dan Kurtulma Seçimi

Rahvancıoğlu: Ersin Tatar’ın Karşısında, Muğlak Aday Erhürman’ın da Ensesindeyiz

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Rahvancıoğlu, Ersin Tatar’ın kullandığı işarette Bağımsızlık Yolu’nun logosuna benzerlik olduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazın reddedildiğini açıkladı.

Rahvancıoğlu, Tatar’ın ekibinin “devletin adını bilmeyecek kadar” kuzey Kıbrıs’ın gerçeklerinden kopuk olduğunu ifade ederek, “Biz devletin adını bilmeyen bir ekibin partimizin logosunu bilmiyor olmasından şaşırmıyoruz” dedi.

Bu Seçim Halkın Gözünde Ersin Tatar’dan Kurtulma Seçimi

Bağımsızlık Yolu'nun bu seçimde aday göstermemesinin altında yatan sebebi açıklayan Rahvancıoğlu, bu kararın geniş bir analiz sonucunda alındığını vurguladı. Yaptıkları gözlemlerde halkın büyük bir çoğunluğunun bu seçimi Ersin Tatar'dan kurtulma seçimi olarak gördüğünü belirtti. Rahvancıoğlu, bu algının üç temel nedeni olduğunu söyledi.

Rahvancıoğlu, “halk, 2020 yılında yaşanan müdahaleleri ve iradesine yapılan saygısızlığı hala hazmedememiş durumda. Bu seçimi, haksız yere diskalifiye edilen bir adayın yeniden sahneye çıkması ve adil bir yarışın sonunda kazanması gereken adayın galip gelmesi olarak, 2020'nin 3. turu olarak değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

İki devlet mi, federasyon mu tartışmasına dikkat çeken Rahvancıoğlu adayların bu konudaki net pozisyonlarından bağımsız olarak, halkın bu seçimi iki devlet mi yoksa federasyon mu istediğine dair bir cevap olarak algıladığını söyledi.

Rahvancıoğlu ayrıca mevcut hükümetin (UBP, DP, YDP) toplu halde Ersin Tatar'ı desteklemesi, Tatar'ı hükümetin tüm icraatlarının bir onay/red mercii haline getirdiğini söyledi. Halk, sosyal devlet ilkesinin dışına çıkan ve ekonomik anlamda dezavantajlı kesimleri gözetmeyen bu hükümetin icraatlarına tepki göstermek için bu seçimi bir kanal olarak kullanıyor şeklinde açıklama yaptı.

Tüm bu analizleri yaparak aday çıkarmama kararı aldıklarını belirten Rahvancıoğlu, "Ersin Tatar'ın gitmesi gerekir. Ersin Tatar'ın karşısındayız. Çok net," ifadelerini kullandı. Tatar'ın iki devlet siyasetindeki netliğinin karşısında durduklarını, ancak diğer aday Tufan Erhürman'ın da ensesinde olduklarını söyledi. Erhürman'ın halkın beklentilerini karşılayamaması durumunda, siyaseten boşalttığı alanı doldurmaya talip olduklarını belirtti.

Başkanlık Sistemine Karşıyız

Münür Rahvancıoğlu, Tufan Erhürman ile ilgili "Başkanlık sistemi" duyumlarının kendilerine de geldiğini belirtti. Bu konudaki açıklamalarının, Erhürman'ın ekonomistlerle yaptığı bir görüşmede, dış ilişkiler ve mali meselelerin cumhurbaşkanlığında toplanması gerektiğini söylemesi üzerine yapıldığını ifade etti. Rahvancıoğlu, bu ifadelerin parlamenter sistemde mümkün olmadığını, eğer bu yönde bir niyet varsa anayasanın değiştirilmesi ve başkanlık rejimine geçilmesi gerektiğini belirtti. Bu duruma net bir şekilde karşı olduklarını dile getirdi.

Kıbrıslı Türkler’in Laiklik Konusundaki Hassasiyeti Asla Tartışma Kaldırmaz

Ayrıca, Kıbrıslı Türk halkının laiklik konusundaki hassasiyetinin asla tartışma götürmediğini vurgulayan Rahvancıoğlu, çocuklara yönelik bir uygulama olan başörtüsü meselesinin Kıbrıslı Türklerin midesini bulandırdığını söyledi. Bu konunun da ne yazık ki seçim sürecine endekslendiğini ve halkın bu konuya sandıkta cevap vereceğini düşündüğünü belirtti.

Bağımsızlık Yolu'nun Mücadelesi Seçimlere Endeksli Değil

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun mücadelesinin seçimlere endeksli olmadığını, aksine emekçilerin haklarını koruma ve geliştirme mücadelesi olduğunu ifade etti. "Toplumsal mücadeleleri seçimlere endekslemek bizce doğru değil," diyen Rahvancıoğlu, asıl mücadelenin sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gibi konularda verilmesi gerektiğini söyledi.

Sözlerini, "Emekçiler birleşirse bu hakları almak çok kolaydır, ama birleşmemiz zordur," diyerek bitiren Rahvancıoğlu, emekçilerin kendi değerleri ve ilkeleriyle birleşerek patronların ve sermayedarların karşısında durmaları gerektiğini vurguladı.