“Sadaka istemiyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde (KŞK) görev yapan emekçilerin en temel haklardan mahrum bırakıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı’na eleştirilerde bulundu.

Bengihan, İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayında açıkladığı verilere göre yılın ilk altı ayında hayat pahalılığı oranının %17.79 olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı’nın KŞK çalışanlarına sadece %5 oranında hayat pahalılığı ödeneğini “sadaka verir gibi zarf içinde” verdiğini söyledi.

“Şehitlerimiz ve milli mücadelemiz sözcüklerini siyasi propaganda malzemesi yapanların, savaş döneminde kaybettiklerimizin bulunması için üstün özveriyle çalışan emekçilere değer vermediği ortadadır” diyen Bengihan, KŞK’nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade’nin “çalışanların tüm haklarını aldığı” yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi.

Bengihan, “Resmi kurum olan İstatistik Kurumu’nun verilerine rağmen %5’lik hayat pahalılığı ödeneği uygulaması, bu emekçilere haklarının teslim edildiği anlamına mı geliyor? Bu önemli görevi yürüten çalışanlara hak olarak reva görülen miktar bu mudur?” diye sordu.

KTAMS’ın, KŞK çalışanlarının haklarını savunmak için her türlü demokratik eylem yoluna başvuracağını vurgulayan Bengihan, “Hayat pahalılığı ödeneğinin sadaka gibi sunulmasını asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.