SON DAKİKAKültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı’nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı açıklamasının net olmadığını savunarak, düzenlemenin geri çekilmediğini ve Meclis’teki belirsizliğin devam ettiğini ifade etti.
Şahali: Görüşülen bir yasa ancak geri çekilirse gündemden düşer!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Şahali, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Üstel’in açıklamasının net olmadığını savunarak, kullanılan ifadelerin farklı anlamlara gelebileceğini ancak yasanın geri çekildiği yönünde açık bir irade ortaya konmadığını belirtti.

Başbakan’ın, düzenlemenin bir sonraki Meclis oturumuna ertelendiğini açıklamasına dikkat çeken Şahali, bunun Meclis’te nisap sorunu yaşandığı için alınmış bir karar olup olmadığını sorguladı. Şahali, “Nisabım yok, Meclis’i açamayacağım, haftaya bakarız mı deniyor?” ifadelerini kullandı.

Meclis’te görüşmesi başlamış bir yasanın ancak geri çekilmesi halinde gündemden düşeceğini vurgulayan Şahali, mevcut durumda Meclis’in oturuma ara verdiğini ve bu nedenle ne başka yasa görüşülebileceğini ne de denetim faaliyetlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Şahali, açıklamasının sonunda Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirisini sürdürerek, “O zaman sahi, Ünal Bey nereye koşuyor?” ifadelerine yer verdi.

