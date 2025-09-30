  • BIST 11012.12
Şahali seçimde hedefi açıkladı...%60

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi iddialı konuştu: “Bu seçim bizim için kazanılmıştır. Hedefimiz yüzde 60 oy oranı ve Tufan Erhürman’ın zaferidir.”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaptığı basın açıklamasında iddialı mesajlar verdi. Şahali, halkın değişim talebinin net olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı görevini 19 Ekim’de Tufan Erhürman devralacak. Bu seçim bizim açımızdan kazanılmıştır” dedi.

“HALKIN KARARI NET: DEĞİŞİM”

Şahali, seçim sürecinde sahadan ve kamuoyu yoklamalarından gelen verilerin halkın değişim iradesini ortaya koyduğunu kaydetti. Halkın saygın bir liderlik ve etkin bir temsil istediğini belirten Şahali, “Karar bu ülke insanına aittir. Halkımız özgür iradesiyle kararını vermiştir. Çünkü irade buradadır” ifadelerini kullandı.

emokrasiye gölge düşürmek isteyen girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurgulayan CTP Genel Sekreteri, “Her görüşten insanın birleştiği nokta değişimdir” dedi.

“BU BÖYLE GİTMEZ”

“Geleceğe dair belirsizliği sonlandırmak, yalan ve talan düzenine son vermek, çözüm irademizi dünyaya göstermek ve çocuklarımıza umutlu yarınlar bırakmak için toplum kenetlenmiştir” diyen Şahali, mevcut gidişatı eleştirerek, “Bu hal, hal değildir. Bu böyle gitmez” ifadesini kullandı.

“HEDEFİMİZ YÜZDE 60”

Seçim kampanyasında motivasyonlarının yüksek olduğunu dile getiren Şahali, hedeflerinin yüzde 60 oy oranına ulaşmak olduğunu açıkladı:
“Yeni dönem Tufan Erhürman ile başlayacak ve çok güzel olacak. Bizim için bu seçim kazanılmıştır, geriye sadece kesin sonucun açıklanması kalmıştır. Bunun için daha çok çalışacağız ve mutlaka başaracağız.”

