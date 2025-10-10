Sayı artıyor: 59 kişiyi ülkeye kaçak sokan 4 zanlı, 7 gün daha tutuklu kalacak

İnsan kaçakçılığı ve muhaceret yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edilerek, tutuklanan Jabir Hussain Mughal (E-36), Resa Budak (E-37), Muhammad Munir (E-33) ve Anees Ali Khan (E-43) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis müfettişi Hüseyin Zaifer mahkemede olguları aktardı. Zaifer, zanlıların 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, Ercan Havalimanında, maddi menfaat elde etmek maksadı ile 11 farklı seferde Afgan uyruklu biri 18 yaşından küçük toplam 59 kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladıklarını söyledi. Zaifer, Ercan’da Sivil Hizmet Görevlisi olarak çalışan Resa Budak’ın muhaceret işlemi yaptırmadan 59 kişinin ülkeye giriş yapmasını sağladığını, diğer 3 zanlının da Afganları havaalanından alarak, Lefkoşa’da farklı yerlere bıraktığını kaydetti. Zaifer, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde cep telefonlarının incelendiğini, Jabir Hussain Mughal’ın Muhammad Munir’e ülkeye kaçak giriş yapan 59 kişiden bazılarının resmini attığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ülkeye kaçak giriş yapan 59 kişinin akıbetinin araştırıldığını, Ercan’da başka kanunsuz giriş olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Polis, 59 kişinin Güney Kıbrıs’a gidip gitmediğine dair oradaki mercilere yazı yazıldığını ve cevap beklendiğini açıkladı. Polis, 9 günde 12’si açık, 4’de gönüllü ifade aldıklarını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, Ercan’daki kameraların incelemesinin sürdüğünü, zanlıların banka hesaplarındaki incelemenin devam ettiğini kaydetti. Polis, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili incelemenin de devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.