Seçim sandık listeleri... 21 kişinin aynı evde oturduğu ortaya çıktı!
Barçın: “Sandık güvenliği için çalışmalarımız disiplinle sürüyor”
CTP Lefkoşa İlçesi ve Ocak Örgütleri, seçim güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. CTP Milletvekili Devrim Barçın, halkın iradesinin sandığa doğru yansıması adına en ufak bir rehavete kapılmadan disiplinle çalıştıklarını vurguladı.
21 KİŞİ AYNI EVDE
Barçın, aynı evde ikamet ediyor gösterilen 21 yurtdışı doğumlu kişinin seçmen kütüğüne kaydettirilmesine ilişkin yasal itirazlarını muhtarlıkla görüşerek yapacaklarını belirtti. Seçim güvenliği noktasında mahkemelere güvenlerinin tam olduğunu söyleyen Barçın, “Halkın değişim iradesinin sandığa yansımasını engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.
