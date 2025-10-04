  • BIST 10858.52
  • Altın 5207.217
  • Dolar 41.6527
  • Euro 48.9302
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında

Seçim takvimi işliyor... Kamuoyu yoklama ve araştırmaları için son gün bugün

» »
19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Bu çerçevede kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanması için son gün bugün.
Seçim takvimi işliyor... Kamuoyu yoklama ve araştırmaları için son gün bugün

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayımladığı 13 numaralı duyuruda, kamuoyu yoklamalarının 4 Ekim Cumartesi gününden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağını, ilan edilemeyeceğini ve dağıtılamayacağını hatırlattı.

Duyuruda, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirilen yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığıyla açıklanan kamuoyu yoklamaları ve anket sonuçlarını da kapsadığı kaydedildi.

YSK’nın 13 numaralı duyurusu şöyle:
“5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilan edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amirdir.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Sadaka istemiyoruz”03 Ekim 2025 Cuma 09:03
  • Moral: Tezkere toplumu bölmeye yönelik!03 Ekim 2025 Cuma 09:02
  • Lefkoşa’da bazı bölgeler 5 saat elektriksiz kalacak03 Ekim 2025 Cuma 09:00
  • Dört sendika, Ticaret Dairesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle basın açıklaması yaptı02 Ekim 2025 Perşembe 14:23
  • Gazeteciler Birliği gazeteci Devrim Demir’in de tehdit edildiğini belirtti02 Ekim 2025 Perşembe 13:59
  • Baybars: İki devletli modeli Meclis’ten apar topar geçirme çabası 'panik atak' hâlidir!02 Ekim 2025 Perşembe 13:54
  • Tatar: Birlikte başardık, birlikte başaracağız02 Ekim 2025 Perşembe 13:53
  • “KKTC Kuruluş Bildirgesi’ni seçim uğruna çöpe atmaya çalışıyorlar”02 Ekim 2025 Perşembe 12:56
  • Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nda yol çizgi boyası çalışmaları yapılacak: Dikkatli sürüş uyarısı02 Ekim 2025 Perşembe 12:13
  • Denktaş: KKTC Kuruluş Bildirgesi seçim uğruna oy çokluğuyla çöpe atılmak isteniyor!02 Ekim 2025 Perşembe 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti