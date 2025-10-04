Seçim takvimi işliyor... Kamuoyu yoklama ve araştırmaları için son gün bugün

19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Bu çerçevede kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanması için son gün bugün.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayımladığı 13 numaralı duyuruda, kamuoyu yoklamalarının 4 Ekim Cumartesi gününden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağını, ilan edilemeyeceğini ve dağıtılamayacağını hatırlattı.

Duyuruda, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirilen yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığıyla açıklanan kamuoyu yoklamaları ve anket sonuçlarını da kapsadığı kaydedildi.

YSK’nın 13 numaralı duyurusu şöyle:

“5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilan edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amirdir.”