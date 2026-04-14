Sevgilisini Darp Etti, Kaburgalarını Kırdı: Zanlıya Teminat

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar” meselesiyle ilgili tutuklanan A.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Hatice Emin Sing, 11-12 Nisan 2026 tarihleri arasında saat 23.00 ile 01.00 arasında Mağusa-Lefkoşa anayolunda yaşanan olguları aktardı. Polis, zanlının kız arkadaşıyla evliliği erteleme meselesi yüzünden tartıştığını, sözlü tartışmanın ardından kadının vücudunun çeşitli yerlerine elleriyle vurduğunu ve kaburgalarının kırılmasına neden olarak vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının 13 Nisan’da tutuklandığını, darp edilen kadının hastanede doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Alınan doktor raporunda, müştekinin 10 kaburgasının kırıldığı, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklık ve ödem bulunduğu, sol göz kapağının da ödemli olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Öte yandan, müştekinin şikayetçi olmadığı da mahkemede aktarıldı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının çalışma izniyle ülkede bulunduğunu ifade ederek teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

