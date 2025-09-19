Sigortasız aracıyla zincirleme kazaya yol açtı!

Polis, 18.09.2025 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde Batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin zanlının yönetimindeki HK 799 plakalı Peugeot marka van araç sürücüsü eski Renault önlerine geldiğinde, o esnada trafik sıkışıklığı nedeni yavaşlamak zorunda kalan Pınar Haydar yönetimindeki YN 722 plakalı Honda marka salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi .Polis çarpma sonucu kontrolsüzce ileri doğru savrulan YN 799 plakalı aracın yine önünde durma nokrasında olan Hüseyin Türkoğlu yönetimindeki RM 700 plakalı aracın arka kısmına aracın ön kısmına çarptığını kaydetti. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ancak RM 700 plakalı araca tahmini 50.000 TL, YN 722 plakalı araca 120.000 TL ve HK 799 plakalı araca ise 60.000 TL maddi hasar meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının sigortasız araç kullanıp trafik kazası yaptığından suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının Sudan vatandaşı olup ülkede öğrenci statüsünde olduğunu belirterek, davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve zanlının haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.