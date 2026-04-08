Sıla Usar İncirli: Bu ülke en geç Haziran ayında seçime gitmelidir!

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin ülkeyi ve Meclis’i kilitlediğini belirterek erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve “Bu ülkenin ihtiyacı olan sandığın derhal kurulmasıdır” dedi.

İncirli: Bu ülke en geç Haziran ayında seçime gitmelidir

“Hükümet ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis’te basın açıklaması yaptı. Son bir haftadır yaşanan gerilimleri değerlendiren İncirli, “Bu hükümet ve zihniyet ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor. Çağrımız nettir. Bu ülkenin ihtiyacı olan erken seçime derhal gidilmeli, sandık kurulmalıdır.” dedi.

CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında hükümet gitmediği sürece kimsenin rahat edemeyeceğini ve memleketin felakete sürüklenmeye devam edeceğini söyledi. Hükümetin yaptığı usulsüzlüklerin üstünün örtülemeyeceğini ifade eden İncirli, “Kamu maliyesini çökertmeleri, adaletsiz istihdamları, kurumları zayıflatmalarının üstü örtülmeyecek” dedi. Ülkenin derhal seçime gitmesi ve sandığın kurulması gerektiğini vurgulayan İncirli, seçim talebinin gerekçelerinin ortadan kalkmadığını söyledi. “Bu hükümet iktidarda kaldığı sürece ülkeye zarar verecek işler yapmaya devam edecek” şeklinde konuşan İncirli, yaşanan olaylara işaret etti ve bugün Meclis’te tarihi bir gün yaşandığını belirtti.

"HÜKÜMET HEM ÜLKEYİ HEM DE MECLİS'İ KİLİTLEDİ"

İncirli, konuşmasının devamında hükümetin hiçbir şey olmamış ve uzlaşı arıyormuş gibi davranmasına da tepki göstererek “Sendikalar makul bir öneri sundukları zaman neredeydiler? Hepimiz diyalog kurulsun diye uğraştık ama onlar Yasa Gücünde Kararnameyi geçirdiler” dedi. Hükümetin hem ülkeyi hem de Meclis’i kilitlediğini belirten İncirli, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu yineledi.

"ÜLKENİN İHTİYACI OLAN ERKEN SEÇİME DERHAN GİDİLMESİ VE SANDIK KURULMASIDIR"

“CTP olarak erken seçimin en kısa zamanda olması gerektiğini söylüyoruz. Bu ülke en geç Haziran ayında seçime gitmelidir” şeklinde konuşan İncirli, hükümetin her geçen gün borçlanmaya devam ettiğini söyledi. İncirli, “Bu hükümet ve zihniyet ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Çağrımız nettir. Bu ülkenin ihtiyacı olan erken seçime derhal gidilmeli, sandık kurulmalıdır. Hükümet bütün karanlıklarıyla gitmeli aksi takdirde ülkenin her sektörüyle ayağa kalkacağı, geleceğe güvenle bakacağımız süreç başlayamayacak.”

İncirli, halkın talebinin de erken seçime gidilmesi yönünde olduğunu vurgulayarak “Binlerce kişi bugün Meclis’e geldi ve ‘hükümet istifa’ diye bağırdı. Yaşananlar halkın değişim isteğinin en büyük göstergesidir” dedi. Halkın talebine kulak verilmesi gerektiğini söyleyen İncirli, “Bu sesi duymazdan gelemezler. Bu değişim yaşanacak ve hükümet gidecek” dedi.

"BASIN EMEKÇİLERİNİN ORTAYA KOYDUĞU EMEK ÇOK DEĞERLİ"

Konuşmasının sonunda basın emekçilerine özel olarak teşekkür eden İncirli, günlerdir Meclis’te yaşanan süreci yakından takip eden basın mensuplarının zor koşullar altında görev yaptığını vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Basının, halkın gerçekleri görmesini sağladığını ifade eden İncirli, ortaya konan emeğin son derece değerli olduğunu dile getirdi.