Sıla Usar İncirli ile Fikri Toros, Antalya Diplomasi Forumu’na katılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı davetiyle Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere, Antalya’da olacak.

CTP heyeti, forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz jeopolitik ve jeostratejik ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve uluslararası ilişkilerde diyaloğun güçlendirilmesi başlıklarında temaslarda bulunacak. Parti, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünde çok taraflı diplomasiye, diyalog ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesine özel bir önem affediyor. Bu bağlamda, forum süresince uluslararası temsilciler, siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarları ile barış, istikrar ve iş birliği vizyonu güçlü bir şekilde dile getirilecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, uluslararası platformlarda etkin ve yapıcı bir rol üstlenmeye, Kıbrıs’ta ve bölgede kalıcı barış hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.