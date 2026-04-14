  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKan şekeri neden aniden yükselir?

Sıla Usar İncirli ile Fikri Toros, Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’nda temaslarda bulunacak.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı davetiyle Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere, Antalya’da olacak.

CTP heyeti, forum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz jeopolitik ve jeostratejik ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve uluslararası ilişkilerde diyaloğun güçlendirilmesi başlıklarında temaslarda bulunacak. Parti, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünde çok taraflı diplomasiye, diyalog ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesine özel bir önem affediyor. Bu bağlamda, forum süresince uluslararası temsilciler, siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerde, Kıbrıs Türk toplumunun hak ve çıkarları ile barış, istikrar ve iş birliği vizyonu güçlü bir şekilde dile getirilecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, uluslararası platformlarda etkin ve yapıcı bir rol üstlenmeye, Kıbrıs’ta ve bölgede kalıcı barış hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti