Sıla Usar İncirli: Üstel'in hayat pahalılığı komitesi sözleri tamamen gerçek dışı

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara temaslarını değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Başbakan Ünal Üstel'in hayat pahalılığıyla mücadele komisyonuna CTP'nin üye vermediği konusundaki sözlerini yalanlayan İncirli, böyle bir komitenin derhal kurulması çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, parti olarak Ankara'da gerçekleştirdikleri temasları değerlendirdiği bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Ankara'da çok önemli temaslarda bulunduklarını ifade eden İncirli, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile gerçekleştirdikleri "oldukça verimli ve yapıcı" temaslar dışında sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

CTP heyetinin Ankara'da bulunduğu sırada Başbakan Ünal Üstel'in yaptığı açıklamalara değinen İncirli, Üstel'in hayat pahalılığı ile ilgili bir komite kurulduğu ve CTP'nin bu komiteye üye vermediği sözlerini "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

İncirli, "Biz arkadaşlarımızla zaten hazırız, siz de bürokratlarınızı toplayın" diyerek derhal komitenin toplanması çağrısında bulundu. "Eğer gerçekten derdiniz hayat pahalılığıyla mücadeleyse, gelir adaletinin sağlanması ise, emekçinin dar gelirlini korunması ise, biz hazırız" diyen İncirli, hükümetin bir formülü olmadığı halde kendilerinin de masaya formül koyabileceğini belirtti.

Paylaşımda son olarak halka seslenerek "bugün içerisinde bulunduğumuz enflasyon ve hayat pahalılığı sarmalının nedeni hükümetin siyasi ve ekonomik tercihleridir" diyen İncirli, "erken seçimle birlikte CTP'nin iktidara gelmesiyle, hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliği ile mücadele etmek için" hızlı ve adil biçimde adım atılacağını söyledi.