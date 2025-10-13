Simon Aykut 40 suçlamayı kabul etti, 202 suçlamadan beraat

Simon Aykut bugünkü davasında toplam 242 suçlamayla karşı karşıya olan Aykut, 40 suçlamayı kabul etti, kalan 202 suçlamadan ise beraat etti.

Simon Aykut 40 Suçlamayı Kabul Etti

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Rum topraklarında 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul geliştirip satmakla suçlanan ve yaklaşık 500 gündür güneyde tutuklu olarak yargılanan Simon Aykut, bugünkü duruşmada beklenmedik bir adım attı.

Toplam 242 suçlamayla karşı karşıya olan Aykut, 40 suçlamayı kabul ederken kalan 202 suçlamadan beraat etti.

İddianame, savcılık ile savunma arasında varılan anlaşmanın ardından mahkemeye sunuldu.

Aykut’a yöneltilen 242 suçlamanın 60’ı “dolandırıcılık amaçlı emlak işlemleri”, 60’ı “çalıntı arazi bulundurma”, 62’si “kara para aklama” ve 60’ı ise “suç işlemek için komplo kurma” ile ilgiliydi.

Geçen ayın başında Aykut’un oğlu Yaacov Afik, babasının tutuklanmasının üzerinden 500 gün geçmesi nedeniyle bir açıklama yayımladı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni babasına yönelik muamele biçimi nedeniyle eleştirdi.

Afik, babasının davasını kuzeyde tutuklanan beş Rum’un davasıyla karşılaştırarak, “Rumlar için siyasi ve diplomatik kampanyalar yürütülürken, 500 gündür güneyde hapiste olan 75 yaşındaki kanser hastası Simon için sessizlik hâkim” ifadelerini kullandı.

Afik ayrıca, babasının davasıyla ilgili olarak altı ay önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu ancak davanın hâlâ “beklemede” olduğunu söyledi.