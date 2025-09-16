  • BIST 11027.38
Simon Aykut davasında yeni tanıklar dinlendi

KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un davasında dün bir duruşma daha gerçekleştirildi.
Simon Aykut davasında yeni tanıklar dinlendi

Politis gazetesi, “Aykut Davası: Yeni Mal Sahipleri İfadeleri” başlıkları altında verdiği haberinde, Simon Aykut’un davasının dünkü duruşmasında, KKTC’de eski taşınmazı bulunan başka Kıbrıslı Rumların ifade verdiklerini yazdı.

Gazete, Aykut’un KKTC’deki eski Rum taşınmazları üzerine gerçekleştirdiği yatırımlardan etkilenen tüm Kıbrıslı Rumların söz konusu davada ifade vermelerinin öngörüldüğünü, dünkü duruşmada da farklı 5 Kıbrıslı Rum’un ifadelerine başvurulduğunu kaydetti.

Kıbrıslı Rumların mahkemede verdikleri ifadelerin hemen hemen aynı çizgide olduğunu belirten gazete, Aykut’un kullandığı arazilerin kendilerine ait olduğunu, bu kullanıma izin vermediklerini ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na da başvurmadıklarını, başvurmaya niyetleri de olmadığını söylediklerini aktardı.

Gazeteye göre, “kendi arazileri” üzerine yapılan yatırımlardan ötürü şikayetçi olduklarını da ifade eden Kıbrıslı Rumlar, harita üzerinde hangi arazilerin kendilerine ait olduğunu da göstererek doğruladılar.

Gazete, mahkemenin diğer iki duruşma tarihi olarak 22 ve 29 Eylül tarihlerini belirlediğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi, dünkü duruşmada ifade veren Kıbrıslı Rumların isimlerine ve verdikleri ifadelere haberinde yer verdi.

Gazete, ilk tanık olarak “Akanthu” (Tatlısu) kökenli Kelanthus Ktoridis’in ifade verdiğini, ifadesinde “Akhantu bölgesinde babasından kalan arazinin 1/9’unda hak sahibi olduğunu, polisten bilgi alana kadar ise, söz konusu arazide bir inşaat olduğundan haberdar olmadığını, polisin kendisine havadan çekilen fotoğraflar ve topograf haritası gösterdiklerini” söyleyerek “Aykut’u şahsen tanımadığını, arazisinde inşaat izni vermediğini” vurguladığını aktardı.

Bir sonraki tanığın, yine “Akanthu” kökenli Maria Arasti olduğunu belirten gazete, Aresti’nin ise ifadesinde, Türkiye aleyhine AİHM’ye başvurduğunu, AİHM’nin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurmaları yönünde karar verdiğini ancak kendisi ve iki kardeşinin bunu yapmadıklarını söylediğini yazdı.

Gazete, “Trikomo” (İskele) kökenli Miltiadis Miltiadus’un ise üçüncü tanık olarak dinlendiğini ve “Trikomo’da” bir arazinin 5’te birine sahip olduğunu, köylülerinden kendisine, bu araziye apartmanlar inşa edildiği bilgisinin verildiğini, bu bilgilerin Rum polisi tarafından havadan çekilen fotoğrafalar ve haritalarla doğrulandığını, kendisinin ise bu inşaata onayının bulunmadığını söylediğini aktardı.

Habere göre daha sonra sırasıyla “Trikomo” kökenli Yakovos Kalopsidiotis ve “Ayios İlia” (Yarköy) kökenli Andonis Papaleondiu’nun ifadeleri dinlendi.

Her iki Kıbrıslı Rum da ifadelerinde, sözde kendi arazilerine yaptıkları ziyaretler ve basın organlarından duydukları, sonrasında arazilerine inşaatlar yapıldığını gördüklerini, bu inşaatlara onaylarının bulunmadığını vurguladılar.

