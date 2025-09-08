Sınır Kapısında 159 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 07 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan M.C. (E-42)’nin kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 159 litre akaryakıt tespit edildi. Söz konusu akaryakıt emare olarak alındı.

Olayla ilgili olarak Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından M.C.’ye 184 bin 885 TL idari para cezası kesildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.