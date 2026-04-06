Son Dakika Haberi... Sendikalardan Grev Açıklaması!

Siyaset kilitlendi, tansiyon zirve yaptı! ????

Muhalefet vekilleri Genel Kurul salonunun kapısında kaldı, Meclis’te kriz derinleşti. İçeride kapılar kapanırken dışarıda tepkiler büyüdü.

Tam bu sırada sendikalardan sert bir rest geldi: Hayat pahalılığı ödeneğini 9 ay durdurmayı öngören yasa tasarısı ve bu doğrultuda çıkarılan Yasa Gücünde Kararname geri çekilmeden ne hükümetle masaya oturacaklar ne de genel grevi sonlandıracaklar.

Lefkoşa’da sahne iyice ısındı… Gözler şimdi hükümetin atacağı adımda!