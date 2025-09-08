  • BIST 10587.03
  • Altın 4842.502
  • Dolar 41.2743
  • Euro 48.4654
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Süte Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi Açıklandı

» »
Süte Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi Açıklandı
Süte Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi Açıklandı

Süte Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi Açıklandı

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (KOOP Süt), 6 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini yayımladı. Yeni fiyatlara göre;

1 litre KOOP UHT Yağlı Süt 47,75 TL’den satılacak ve market raflarında 51,25 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile yer alacak.

1 litre Yarım Yağlı Süt de 47,75 TL’ye yükselirken, raf fiyatı yine 51,25 TL olarak belirlendi.

1 litre Yağsız Süt 57,40 TL oldu; marketlerde 61,70 TL’ye satılacak.

Laktozsuz Süt (1 litre) 61,80 TL olarak açıklandı; raf fiyatı 66,45 TL.

Vitaminli Süt (1 litre) 58,90 TL’den 63,30 TL’ye çıkacak.

Keçi Sütü (1 litre) ise 70,00 TL olarak güncellendi; raflarda 75,25 TL olacak.

Pastörize Yağlı Süt (1 litre şişe) 53,90 TL’den satılacak, tavsiye edilen satış fiyatı 62,00 TL olarak listelendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAMU-İŞ’ten sert uyarı: Bakan ve müdürleri mahkemeye vereceğiz09 Eylül 2025 Salı 13:28
  • Korgeneral Bedrettin Demirel'in oğlu, gelini ve torunu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğini ziyaret etti09 Eylül 2025 Salı 13:18
  • YSK'dan açıklama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvuruları cuma günü09 Eylül 2025 Salı 13:16
  • Hristodulidis, Kuzey’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’u Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü09 Eylül 2025 Salı 12:19
  • Suçunu itiraf etti...09 Eylül 2025 Salı 12:12
  • Evden ve arabadan uyuşturucu fışkırdı09 Eylül 2025 Salı 12:05
  • Parayı kasa yerine cebine koydu...09 Eylül 2025 Salı 11:59
  • Girne’de Şok Olay: Zorla Alıkoyma ve Ciddi Darp Davası09 Eylül 2025 Salı 11:55
  • Pazartesi günü ders zili çalıyor09 Eylül 2025 Salı 11:40
  • Acil kan aranıyor09 Eylül 2025 Salı 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti