Tabipleri Birliği’nden Erhürman’a tebrik mesajı: Yeni dönem barış, demokrasi ve huzur getirsin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), halkın oylarıyla 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türk hekimleri olarak bizler; eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi, barış arzusu ve Atatürk ilkelerine bağlılığın toplumumuzun geleceğine ışık tutacağına inancımız tamdır” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Bu vesileyle yalnızca adamızda değil, tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün egemen olması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Kıbrıslı Türklerin, tüm Kıbrıslıların ortak menfaatlerini, insan haklarını, özgürlük isteğini ve sağlık hakkını savunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Yeni dönemin; demokrasinin kökleştiği, adamızda barış şarkılarının söylendiği ve halkımızın sağlıkla, huzurla, başı dik bir şekilde yürüyeceği bir gelecek getirmesini dileriz.”