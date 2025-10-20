  • BIST 10208.76
  • Altın 5716.179
  • Dolar 41.949
  • Euro 48.9655
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Tabipleri Birliği’nden Erhürman’a tebrik mesajı: Yeni dönem barış, demokrasi ve huzur getirsin

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman’ı kutlayarak, yeni dönemin barış, demokrasi ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.
Tabipleri Birliği’nden Erhürman’a tebrik mesajı: Yeni dönem barış, demokrasi ve huzur getirsin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), halkın oylarıyla 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tufan Erhürman’ı kutladı.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türk hekimleri olarak bizler; eşitlik, adalet, özgürlük, demokrasi, barış arzusu ve Atatürk ilkelerine bağlılığın toplumumuzun geleceğine ışık tutacağına inancımız tamdır” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Bu vesileyle yalnızca adamızda değil, tüm dünyada barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün egemen olması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Kıbrıslı Türklerin, tüm Kıbrıslıların ortak menfaatlerini, insan haklarını, özgürlük isteğini ve sağlık hakkını savunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Yeni dönemin; demokrasinin kökleştiği, adamızda barış şarkılarının söylendiği ve halkımızın sağlıkla, huzurla, başı dik bir şekilde yürüyeceği bir gelecek getirmesini dileriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan ve Özel'den yeni KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'a tebrik19 Ekim 2025 Pazar 22:15
  • Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama... Açıklamada Erhüman'a kutlama yok....19 Ekim 2025 Pazar 20:01
  • Tufan Erhürman KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı19 Ekim 2025 Pazar 19:23
  • 681 sandığa göre sonuçlar.. Erhürman açık ara önde..19 Ekim 2025 Pazar 19:15
  • İşte ilk sonuçlar... Erhürman önde..19 Ekim 2025 Pazar 19:01
  • Oy kullanma işlemi son erdi, sandıklar kapandı19 Ekim 2025 Pazar 17:59
  • Seçim yasağı ihlali: Tatar’a yönelik yasal süreç başlatıldı19 Ekim 2025 Pazar 15:41
  • Tozlu hava etkili olacak19 Ekim 2025 Pazar 15:36
  • Saat 15.00: Katılım Yüzde 45.2019 Ekim 2025 Pazar 15:32
  • Nerede oy kullanacaksınız?19 Ekim 2025 Pazar 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti