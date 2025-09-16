Taçoy’un sözlerine Denktaş’tan sert eleştiri: “Siyasi hayatını sekteye uğratabilirdi”

Kıbrıs Postası TV’de konuşan Serdar Denktaş “Açıklamalar hiç hoş olmadı, muhtemelen birileri zorlamıştır kendisini böyle bir açıklamaya” ifadelerini kullandı. Taçoy’un zamanında “sokağa atıldığını” vurgulayan Denktaş, Demokrat Parti olarak Taçoy'un da aralarında bulunduğu 12 vekile “kucak açtıklarını” ve Taçoy’u “sekreter ve bakan yaptıklarını”, ifade etti.

Bu olmasaydı Taçoy'un siyasi hayatının “sona ermese bile sekteye uğrayacağını” ifade eden Denktaş, zamanında kararından geri adım atması yönündeki baskılara boyun eğmemesi üzerine Taçoy’un beraber geldiği vekillerden bir kısmı ile birlikte istifa ettiklerini söyledi.

Denktaş, partinin "yarısını alma" gibi bir durumun olmadığını vurgulayarak, bu açıklamayı “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendirdi.