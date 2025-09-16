  • BIST 11085.59
Taçoy’un sözlerine Denktaş’tan sert eleştiri: “Siyasi hayatını sekteye uğratabilirdi”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'a yaptığı açıklamalar üzerine Serdar Denktaş'tan yanıt geldi. 
Taçoy'un sözlerine Denktaş'tan sert eleştiri: "Siyasi hayatını sekteye uğratabilirdi"

Kıbrıs Postası TV’de konuşan Serdar Denktaş  “Açıklamalar hiç hoş olmadı, muhtemelen birileri zorlamıştır kendisini böyle bir açıklamaya” ifadelerini kullandı. Taçoy’un zamanında “sokağa atıldığını” vurgulayan Denktaş, Demokrat Parti olarak Taçoy'un da aralarında bulunduğu 12 vekile “kucak açtıklarını” ve Taçoy’u “sekreter ve bakan yaptıklarını”, ifade etti.

Bu olmasaydı Taçoy'un siyasi hayatının “sona ermese bile sekteye uğrayacağını” ifade eden Denktaş, zamanında kararından geri adım atması yönündeki baskılara boyun eğmemesi üzerine Taçoy’un beraber geldiği vekillerden bir kısmı ile birlikte istifa ettiklerini söyledi.

Denktaş, partinin "yarısını alma" gibi bir durumun olmadığını vurgulayarak, bu açıklamayı “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendirdi.

