SON DAKİKAİstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

Tahir Gökçebel: Ya istifa edecekler ya halkın iradesine evet diyecekler

Gökçebel, “Ya istifa edecekler ya halkın iradesine evet diyecekler” dedi.
Tahir Gökçebel: Ya istifa edecekler ya halkın iradesine evet diyecekler

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, eylem alanında konuştu.

Gökçebel, günlerdir üyeler ve halkın teyakkuz halinde olduğunu belirterek, halkın iradesinin gasp edilmesine karşı direnç gösterdiklerini ifade etti.

Sendika yetkilileri olarak kaosun büyümemesi adına ilk günden itibaren uzlaşı için adım attıklarını dile getiren Gökçebel, hükümetin ve ortaklarının halkın ne istediğini görmezden geldiğini söyledi.

Halkın herhangi bir karşılık beklemeden ortaya koyduğu iradenin açık olduğunu kaydeden Gökçebel, taleplerini bakanlara, Başbakan’a ve Cumhurbaşkanı aracılığıyla yeniden hükümete ilettiklerini ve kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti.

Gökçebel, “Hükümetin beyin ölümü de vücut ölümü de gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Sendikaların gece saat 00.00’a kadar neden beklediğine de değinen Gökçebel, “Gizlice kararname geçiren anlayışa belki bir uzlaşı sağlanır diye bekledik. Akşam kararname geçirileceği, tasarının geri çekilip komitede görüşüleceği söylendi. Ancak bizi saat 00.00’a kadar beklettiler” dedi.

Bugün gelinen noktada geri dönüş olmadığını vurgulayan Gökçebel, “Bize soracağınız hiçbir şey kalmadı, cevap artık onlarda. Ya istifa edecekler ya da bu halkın iradesine evet diyecekler. Buradan dönüş yoktur” ifadelerini kullandı.

