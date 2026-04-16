Talih kuşu Girne'ye kondu

Devlet Piyangosu’nun 15 Nisan çekilişi sonuçlandı.

Tam 6 milyon TL’lik büyük ikramiye, “15705” numaralı bilete isabet etti. Şanslı biletin Girne bölgesinde gezici bayi tarafından satıldığı açıklandı.

Büyük ödülün talihlisi merak konusu olurken, kazanan kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan sıradaki çekiliş için geri sayım başladı. 30 Nisan’da yapılacak çekilişte büyük ikramiye bu kez 3 milyon TL olacak. Biletler ise yarından itibaren satışa çıkıyor.