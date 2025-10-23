Taşınmaz Mal Komisyonu üç farklı kadro için münhal ilanı yayımladı

Taşınmaz Mal Komisyonu, sekreterya bünyesinde görev yapmak üzere üç farklı pozisyonda toplam altı sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu.
Komisyon tarafından yayımlanan münhal ilanına göre, 3 Hukukçu, 2 Yunanca Mütercim/Tercüman ve 1 Odacı alınacak.
Başvurular, 24 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığı’na, Sarayönü Sokak 1/C Lefkoşa (Mahkemeler Karşısı) adresine yapılabilecek.
