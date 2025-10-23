Taşınmaz Mal Komisyonu üç farklı kadro için münhal ilanı yayımladı

Taşınmaz Mal Komisyonu, sekreterya bünyesinde görev yapmak üzere 3 hukukçu, 2 Yunanca mütercim/tercüman ve 1 odacı istihdam edecek. Başvurular 24 Ekim 2025 mesai bitimine kadar kabul edilecek.

Komisyon tarafından yayımlanan münhal ilanına göre, 3 Hukukçu, 2 Yunanca Mütercim/Tercüman ve 1 Odacı alınacak.

Başvurular, 24 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığı’na, Sarayönü Sokak 1/C Lefkoşa (Mahkemeler Karşısı) adresine yapılabilecek.