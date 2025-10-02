  • BIST 11130.47
» »
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.
Tatar: Birlikte başardık, birlikte başaracağız

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine verilen destekten dolayı Demokrat Partililere teşekkür etti.

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin oluşturduğu hükümetin Pandemi ve 6 Şubat Depremi’nin etkilerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan iyi ilişkiler sayesinde ulaşım, iletişim, sağlık ve alt yapı alanlarında başarılı çalışmalar yaptığına işaret eden Tatar, son dönemde yakalanan istikrar sayesinde yükseköğrenim, turizm, inşaat sektörü, tarım ve sanayide ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki devletli siyaseti onaylatıp, istikrarın devam ettirilmesiyle ülkedeki gelişim ve kalkınmanın süreceğini dile getiren Tatar, “İki devletli siyaset, devletin güçlenmesi, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkına sahip çıkması ve halk olarak yoluna devam etmesidir. Bize yakışan onurlu ve başımız dik bir şekilde kendi devletimizin çatısı altında yaşamamızdır”dedi.

Karşı tarafın federasyon temelinde çözümü savunduğunu anlatan Tatar, Avrupa Birliği’nde yer almayan Türkiye’nin garantörlüğü ve askeri varlığının tehlikeye gireceğini kaydetti.

DP’nin desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tatar, “5 yıl önce birlikte başardık yine birlikte başaracağız. 5 ay önce sağduyu mutabakatı kurduk ve çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm siyasetinin başarılı olması için Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında 4’ncü kez federasyon defterinin kapandığını, iki devletli çözüm siyasetine destek verdiğini, KKTC ile ekonomik, diplomatik ve siyasi işbirliği yapılması çağrısında bulunduğunu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da iki devletli çözüme vurgu yaptığını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle andığını bıraktığı mirasa sahip çıkıp, geleceğe taşımaya devam edeceğini dile getiren Tatar konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi, beka seçimidir. Devletimize ve milli değerlere sahip çıkacağız. Türkiye ile birlikte yürüyeceğiz, garantörlüğünü ve askeri varlığını sürdüreceğiz. Atak diplomasi ile tanınma yolunda ciddi adımlar atılacak. Türk Devletler Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatında bayrağımızla devletimizi temsil etmek bize yakışandır”

