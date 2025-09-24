Tatar: Federasyon masalı ile halkı kandırmak istiyorlar

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Derneğini ziyaret etti.

Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada 5 yıl önce iki devletli çözüm siyaseti için yola çıktığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin kabul görmesi ve tanıtılması için uğraş verdiğini söyledi.

ULUSLARARASI TOPLANTILARA BAYRAĞIMIZLA KATILIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Türk Devletler Teşkilatı’na üye olunduğunu ve KKTC bayrağıyla Cumhurbaşkanı olarak kendisinin ve kurumların toplantılara katıldığını dile getiren Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatında statünün yükseldiğini kaydetti.

TÜRK TARAFI İYİ NİYETİYLE FEDERASYONU SAVUNDU

Türk tarafının iyi niyetle Crans Montana görüşmelerine dek federasyon görüşüldüğünü ancak sonuç alınamadığını belirten Tatar, Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliğine Güney Kıbrıs’ın tek taraflı girmesiyle federasyon defterinin kapandığını ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM SİYASETİ TBMM’DE OY BİRLİĞİ İLE GEÇTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Temmuz 2024 tarihinde iki devletli çözüm siyasetinin oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında birçok kez yeni siyasete destek verdiğini vurguladı.

FEDERASYON MASALI İLE HALKI KANDIRMAK İSTİYORLAR

Federasyon ile Kıbrıs Türkü’nün azınlığına düşürülmek ve Türkiye’nin adadan çıkarılmak istendiğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin duruşu ortadayken, halen federasyon masalı ile halkın kandırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÜVENLİĞİNİ SADECE TÜRKİYE SAĞLAR

Silahlanan Güney Kıbrıs’ta yabancı askeri üslere de izin verildiğini anlatan Tatar, adanın silah deposuna çevrildiğini dile getirdi. Dünyadaki gelişmelere bakılınca Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin ancak Türkiye’nin varlığıyla sağlanacağının daha iyi anlaşıldığını aktaran Tatar, jeopolitik ve jeostratejik gelişmelere bakıldığından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öneminin arttığını vurguladı.

MİLLİ SİYASETİ SÜRDÜRECEĞİZ

TMT üyelerine seslenen Tatar, “Tecrübelerinizi ve geçmişte yapılanları anlatmanız önemlidir. Zor günleri yaşayanlar bilir. Sizlere yaptıklarınızdan dolayı minnettarım. Dr Fazıl Küçük, Raul Raif Denktaş ve Dr Derviş Eroğlu milli siyaseti yürüttü. Vasiyeti devam ettireceğiz” dedi

5’İNCİ KOL FAALİYETLERİYLE SALDIRIYORLAR

Moral ve motivasyonu bozmak için uğraş verildiğini dile getiren Tatar, “5’inci kol faaliyetleri ve saldırılara rağmen davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yol Türkiye ile birlikte yürünebilir. Türkiye her zaman arkamızdadır ve yanımızdadır” diye konuştu.

CTP’NİN ERDOĞAN’I BOYKOT ETMESİNİ RUM BASINI DÜNYAYA DUYURDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mecliste iki devletli çözüm siyasetini anlatacağı dönemde CTP’nin boykot ederek katılmadığını dile getiren Tatar, bu gelişmeyi Rum basının anında dünyaya duyurduğunu ifade etti.

FEDERASYONU SAVUNANLAR, TÜRKİYE İLE NASIL İSTİŞARE EDECEK

Görüşmelere Crans Montana’da bırakılan yerden devam etmek istendiğine işaret eden Tatar, “Türkiye’nin duruşunu görünce federasyon kelimesini kullanmaktan çekiniyorlar. Türkiye, milli siyaseti dünyaya duyuruldu. Hal böyle iken Türkiye ile nasıl istişare edilecek” dedi.

GARANTÖRLÜĞÜN VE ASKERİ VARLIĞIN SONA ERMESİNİ SESSİZCE ONAYLIYORLAR

Federasyonu savunalara atıfta bulunan Tatar, “Karşı taraf ‘Rum’la ortaklık kuracağım’ derken, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi askerinin çıkmasını sessizlikle onaylamaktadır” ifadelerini kullandı.

İYİ İLİŞKİLERİMLE YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇTIM

Milli siyaseti Türkiye’de ve dünyanın bir çok yerinde savunduğunu anlatan Tatar, “İcraat makamında değilim ancak sağladığım iyi ilişkilerle yatırımların önünü açtım. Cumhurbaşkanlığı, meclis ve doğa park yapıldı. Ulaşım, iletişim ve sağlık alanlarında yatırımlar yapıldı. Son 5 yılda ülkeye milyarlarca lira geldi” diye konuştu.

YATIRIMLARIN DEVAMI İÇİN İSTİKRAR DEVAM ETMELİ

Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının devamı için iki devletli çözüm siyasetini savunduğunu aktaran Tatar, “Bayrak, devlet ve Türkiye diyorum. Ülkeye alt ve üst yapı yatırımlarının yapılması için istikrarın devamını istiyorum” dedi.

SEÇİMİN ARDINDAN ATILACAK MANŞETLERİ HAZIRLADILAR

Seçimi kazanması durumunda iki devletli çözüm siyaseti ve Türkiye ile iyi ilişkilerin devam ettirileceğini dile getiren Tatar, federasyonu savunanların kazanması durumunda ise dünya basınında atılacak manşetlerin, ‘Kıbrıs Türk halkı egemenliğine sahip çıkmadı ve Türkiye ile iyi ilişkiler zarar gördü’ şeklinde olacağını kaydetti.

HRİSTODULİDİS’İN TEK UMUDU ERHÜRMAN’DIR

ELAM’ın desteğiyle Rum Lider Nikos Hristodulidis’in hareket ettiğine işaret eden Tatar, “Hristodulidis’in tek umudu, Erhürman’ın kazanmasıdır. Bu nedenle ‘Tatar, kaybedecek, Erhürman gelince görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden başlayacak’ şeklinde haberler yaptırıyorlar” ifadelerini kullandı.