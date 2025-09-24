Tatar: Yeni dönemin adı "Atak Diplomasi"

Etkinliğe, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Tatar, konuşmasına “Siyasete ilk girdiğim günkü heyecanla huzurunuzdayım” sözleriyle başladı ve geçmiş dönemi değerlendirerek gelecek vizyonunu anlattı.

“Sağlam Devlet, Saygın Gelecek” vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Tatar, beş yıl boyunca atılan adımların devletin güçlenmesine, halkın refahına ve geleceğe odaklandığını söyledi. Türkiye’nin desteğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, yürüttüğü diplomasinin yalnızca Rum tarafıyla müzakerelerden ibaret olmadığını, yeni bir paradigma etrafında KKTC’nin bütünleşmesini amaçladığını ifade etti.

Tatar, federasyon modelinin yıllarca denendiğini ancak sonuç getirmediğini, Kıbrıs Türk halkının bu süreçte izolasyon ve ambargolar altında bırakıldığını söyledi. Son beş yılda “müzakereden diplomasiye” geçişi başardıklarını belirten Tatar, egemen eşitlik ve iki devletli çözüm vizyonunu dünyaya duyurduklarını kaydetti.

ULUSLARARASI ALANDA KAZANIMLAR

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci üye olduğunu hatırlatan Tatar, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’nda da varlıklarını güçlendirdiklerini söyledi. “Artık federasyon masalarında kaybolan bir KKTC değil, vizyonuyla masaya davet eden bir KKTC vardır” dedi.

PROJELER VE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile yürütülen iş birliğiyle hayata geçen projeleri de sıraladı: Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binaları, yapımı süren Yüksek Mahkeme binası, Lefkoşa’da kurulacak Cumhuriyet Parkı, TEKNOFEST’in düzenlenmesi, fiber optik altyapı yatırımları ve yeni devlet hastanesi projeleri. Ulaşımda 228 km yol açıldığını, çevre yolları ve kavşaklarla trafiğin rahatladığını ifade etti.

YENİ DÖNEM: “ATAK DİPLOMASİ”

Tatar, önümüzdeki beş yılı “Atak Diplomasi” dönemi olarak tanımladı. Bu vizyonun yalnızca tanınma mücadelesi olmadığını belirterek, “Halkımıza somut kazanımlar getirecek, izolasyonları kıracak, ittifakları çoğaltacak, fırsatları değerlendirecek” dedi.

Yeni dönemde öncelikli projelerini şöyle sıraladı:

Ulaşım: Lefkoşa–Ercan, Girne Dağ Yolu, İskele-Boğaz projeleri.

Sağlık: Yeni hastaneler, Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’de ücretsiz sağlık hizmeti.

Eğitim: Her belediyeye yeni okul, mevcut okulların güçlendirilmesi.

Enerji: Türkiye’den elektrik bağlantısı, yeni santral yatırımı.

Teknoloji: Fiber optik altyapı, 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi.

Ekonomi: Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracat için “Kardeş Pazarlar Ağı”, Yatırım Ofisi.

Turizm: Yeni uçuş hatları, sağlık turizmi, Girne ve Gazimağusa limanlarının cruise ağına entegrasyonu.

Tarım: Mesarya Ovası’nın suyla buluşturulması, ucuz mazot ve sulama desteği.

Kültür-Sanat: Yeni Milli Kütüphane, opera ve tiyatro binası.

Kapalı Maraş: İkinci aşama açılım ve imar planı çalışmaları.

“Cumhurbaşkanlığı makamı sadece dış ilişkilerden ibaret değildir” diyen Tatar, devletin bütünlüğünü temsil etmenin ve kamu işlerinin devamlılığını sağlamanın da görevleri arasında olduğunu hatırlattı.

Halkla yakın ilişkisine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Ben neysem oyum. Halkımızın ilk lideri Dr. Fazıl Küçük’ün müstaşarı Cemal Müftüzade’nin torunu, Rüstem Tatar’ın oğluyum. İçinden çıktığım halkın Cumhurbaşkanıyım” dedi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Tatar, Ukrayna, Gazze ve Suriye’deki krizleri hatırlatarak, Rum yönetiminin silahlanma politikalarına tepki gösterdi. Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının KKTC’nin güvenliği için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

“BİRLİKTE BAŞARDIK, DAHA FAZLASINI BAŞARACAĞIZ”

Tatar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Anavatan Türkiye’nin desteğiyle, halkımızın iradesiyle, gençlerimizin enerjisiyle, kadınlarımızın emeğiyle, kimseyi dışarıda bırakmadan birlikte yürüdük, yürüyeceğiz. Birlikte başardık, hep birlikte daha fazlasını başaracağız. Yaşasın Kıbrıs Türk Halkı, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”