Türk Devletleri Teşkilatı, TİKA, Yörük Türkmen Birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve ASBÜ KKTC Yerleşkesinin katkılarıyla ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından gerçekleştirilen "2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri Programı" Cumhurbaşkanı
Tatar’a ödül: “2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri Programı”

Türk Devletleri Teşkilatı, TİKA, Yörük Türkmen Birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve ASBÜ KKTC Yerleşkesinin katkılarıyla ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından gerçekleştirilen “2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri Programı” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla gerçekleşti.

Toplamda 14 ödülün dağıtıldığı törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Aziz Sancar Onur Ödülü” takdim edildi.

 

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC halkına verdiği maddi manevi tüm desteklere dikkat çektiği konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin, Rum tarafının yok etme ve yok sayma çabalarına rağmen azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Tatar, Türk dünyasında kök, soy, dil ve kültür birliği olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının da bu birliğin ayrılmaz bir parçası olarak Türk devletlerinin Akdeniz’e açılan kapısı ve kalesi olduğunu kaydetti ve ilerleyen zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) AB’ye mukabil bir oluşum haline geleceğine yönelik inancını dile getirdi.

 

-Akkuş

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla başlayan organizasyonda açılış konuşmasını Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Sekreteri Cemal Akkuş yaptı.

Akkuş, ilkini Bursa Teknik Üniversitesinde düzenledikleri ödül töreni organizasyonunun ikincisini KKTC’de yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, aralarında Göksel Saydam’ın da bulunduğu eski mücahitleri de salonda görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

-Tatlıoğlu

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu da, toplumların geçmişini iyi bilmesi ve tanıması, ilimin ışığını hep aydınlık tutması gerektiğinden bahsederek, 21. yüzyılın “Türk Yüzyılı” olacağına inancını dile getirdi.

Tatlıoğlu, organizasyonda emeği ve katkısı bulunan ASBÜ, TİKA, TDT, Vakıflar İdaresi ve diğer kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmalar ve ödüllerin dağıtılmasının ardından toplu fotoğraf çekimi de yapıldı.

