Tel-Sen'den KTÖS'e ziyaret: Telekomünikasyon Dairesi devre dışı bırakılmaya çalışılıyor!

Tel-Sen yetkilileri, KTÖS’ü ziyaret ederek Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği ve kamu hizmetlerinin korunmasını görüştü. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, kamusal hizmetlerin korunmasının tüm emek örgütlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) yetkilileri, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti. Görüşmede, Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceği, kamu hizmetlerinin korunması, özelleştirme politikalarına karşı yürütülen mücadele ve sendikalar arası toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, kamu kaynaklarının devrine karşı olduklarını belirterek, Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu yararı gözetilmeden devre dışı bırakılmaya çalışıldığını ifade etti. Üredi, dairenin gelir getirici hizmet alanlarının Türk Telekom’a peşkeş çekildiğini, hükümetin kamu hizmetlerini korumak yerine yeni tekel yapılar oluşturduğunu söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise Tel-Sen’in kamu yararını savunan duruşuna destek vererek, kamusal hizmetlerin korunmasının ve toplum yararına kullanılmasının tüm emek örgütlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.