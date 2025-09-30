Telekomünikasyon Dairesi grevde: 3-4 gün süre verildi, eylemler devam edecek

Telekomünikasyon Dairesi’nde örgütlü sendikalar, “fiber altyapıyla ilgili imzalandığı iddia edilen protokol hakkında belirsizlikler ve kamuoyundan gizlenen uygulamalar olduğu” gerekçesiyle Telekomünikasyon Dairesi’nde uyarı grevi yapıyor.

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Federasyonu’na bağlı sendikalarla 08.00 – 12.00 saatleri arasında greve gitti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ise 08.00-15.30 saatleri arasında grevde olacak. Sendikalara ayrıca, Hür-İş ve Kamu-iş de destek belirtti.

Tel-Sen Yönetim Kurulu, saat 10.00 sıralarında Telekomünikasyon Dairesi’nin bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla görüşme gerçekleştirdi.

Bu sırada, grevde olan daire çalışanları, sendikalar ve destek veren bazı birlikler Bakanlık önünde bir araya geldi. Sendikalar, Bakanlık girişine “Öleceksek öleceğiz, sonuna kadar direneceğiz” yazılı pankart astı. Eyleme destek veren İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği de kendi pankartlarını açtı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, basına açıklamalarda bulundu.