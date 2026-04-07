SON DAKİKA

Tıp-İş: Söz konusu grev erteleme kararını tanımıyoruz!

Sendikalar bu kararı tanımayacaklarını ve hükümet geri adım atıncaya kadar grevi sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.
Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu-İş ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın yürüttüğü grevlerin ertelenmesine ilişkin alınan karara karşı, sendikalar bu kararı tanımayacaklarını ve hükümet geri adım atıncaya kadar grevi sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) tarafından yürütülen grevlerin ertelendiği bildirildi.

Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Özlem Gürkut, alınan kararın grev hakkının kullanımını fiilen ortadan kaldıran bir yasaklama niteliği taşıdığını ifade etti.

Açıklamada, sendikaların birlikte yürüttüğü mücadele kapsamında oluşturulan ortak irade doğrultusunda, grev hakkının idari bir kararla ertelenmesi veya yasaklanması halinde bu tür kararların tanınmayacağının ve sivil itaatsizlik dahil olmak üzere demokratik hakların kullanılmaya devam edileceğinin karara bağlandığı belirtildi.

Bu çerçevede sağlık alanında örgütlü sendikaların, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu erteleme kararını tanımadığı ve hükümet geri adım atıncaya kadar grevin aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın sendika üyeleri ile meslek örgütlerine yönelik tutumu eleştirilerek, tehdit ve baskıların kabul edilmediği ve mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Grev sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmenin hem kamuoyu hem de üyelere ayrıca yapılacağı ifade edildi.

