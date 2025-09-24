  • BIST 11281.91
Toplamda bin 189 gün izinsiz ikamet eden 2 kişiye ek tutukluluk

Ülkede toplamda bin 189 gün izinsiz ikamet eden Mohammed Mawia Sultan Mohammed ile Omer Mysra Omar Abdalla, 2 gün daha tutuklu kalacak.
Toplamda bin 189 gün izinsiz ikamet eden 2 kişiye ek tutukluluk

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Sudanlı Mohammed Mawia Sultan Mohammed ile Omer Mysra Omar Abdalla mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Portakal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2025 tarihinde saat 14.23'de Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi'ne gelen Mohammed Mawia Sultan Mohammed’in yapılan muhaceret kontrolünde 16.04.2023 tarihinden itibaren toplam 891 gün, Omer Mysra Omar Abdalla’nın ise 29.11.2024 tarihinden itibaren toplam 298 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını, ihraç edilmeleri için yazışmalar yapılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

