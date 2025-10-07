  • BIST 10734.87
Trump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Trafiğe bir can daha! 50 Yaşında hayatını kaybetti...

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Mehmet Özdemir yaşamını yitirdi.
Trafiğe bir can daha! 50 Yaşında hayatını kaybetti...

Şht. Osman Ali Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Özdemir, yönetimindeki RY 820 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce park halindeki VZ 092 plakalı araca, ardından aynı yönde park edilen PC 780 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PC 780 plakalı araç da önünde park halinde bulunan KYB 970 plakalı araca çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Mehmet Özdemir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

 

