Trafik denetimleri... 23 Alkollü sürücü rapor edildi

Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 23 alkollü sürücü rapor edildi.
Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 517 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 374 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 144’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak,15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü muayenesiz araç kullanmak, 14’ü kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 5’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak ve 128’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

