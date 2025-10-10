Tufan Erhürman: Halkımıza inancımız da, güvenimiz de sonsuz

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Ülkenin dört bir yanında insanlarımızın her biri en az benim kadar çalışıyor. Halkımıza inancımız da, güvenimiz de sonsuz" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve oğlu Toprak Erhürman ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erhürman paylaşımında, ülke genelindeki insanların çalışmalarına dikkat çekerek, “Ülkenin dört bir yanında insanlarımızın her biri en az benim kadar çalışıyor. Halkımıza inancımız da, güvenimiz de sonsuz. Biz üçümüz, bütün kalbimizle, çocuklarımızın geleceği için gece gündüz demeden çalışan insanlarımızı alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.