Türk tankları Perşembe günü bölgeden ayrıldı

Cyprus Mail'in edindiği bilgiye göre, Larnaka ve Gazimağusa arasında yer alan Pergama köyü yakınlarında sıralanmış Türk tankları Perşembe günü bölgeden ayrıldı.
Kıbrıs’ta artan gerginlik endişeleriyle birlikte bölgede tankların görüldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada söz konusu tankların her zaman “kuzey ateşkes hattının kuzeyinde” bulunduğunu, bu nedenle tampon bölge içinde yer almadığını doğruladı.

Konuya yakın kaynaklar ise, gerginlik haberlerinin ardından tankların Çarşamba günü itibarıyla bulundukları noktada artık görülmediğini belirtti.

Diğer Haberler
  • Erhürman: Hellim ticareti için kritik eşik aşıldı16 Nisan 2026 Perşembe 11:51
  • Girne’de araçta 50 gram uyuşturucu ele geçirildi16 Nisan 2026 Perşembe 11:27
  • Lapta’da kaza: 2,5 Metreden düşen kişi yoğun bakımda16 Nisan 2026 Perşembe 11:13
  • Arıklı: Seçim yılına girdik16 Nisan 2026 Perşembe 11:09
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan UBP’den ayrılık sinyali16 Nisan 2026 Perşembe 11:07
  • Basın-Sen: Okul saldırıları sırasında hayatını kaybedenler bizleri derinden sarstı16 Nisan 2026 Perşembe 11:02
  • Üç ayrı trafik kazası: 2 Sürücü tutuklandı, 1 kişi yoğun bakımda16 Nisan 2026 Perşembe 11:01
  • Nikos Hristodulidis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya erişimini yasaklayacaklarını açıkladı16 Nisan 2026 Perşembe 11:00
  • Kaçak yaşama denetim: 3 Kişi tutuklandı16 Nisan 2026 Perşembe 11:00
  • Erhürman: Hellimin Yeşil Hat üzerinden erişimini mümkün kılacak önemli bir eşik daha aşıldı!16 Nisan 2026 Perşembe 10:26
