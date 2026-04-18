Tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlandı... Polisten ani ölüm açıklaması

Hakkında ihraç emri kararı gereği tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ivan Orekhovskii (56), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Orekhovskii’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada 16 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Yapılan otopside, Orekhovskii’nin ölüm sebebinin böbrek ve kalp yetmezliği olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
