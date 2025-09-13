  • BIST 10372.04
Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nden emekliye ayrılan, eski basın sorumlusu ve UBP Milletvekili adayı Münevver Çağın’dan, Ersin Tatar’a: “19 Ekim’den sonrası için şimdiden iyi emeklilikler dilerim.”
Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nde 25 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan, daha önce UBP milletvekili adayı olan ve Cumhurbaşkanlığı’nda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini de yürüten Münevver Çağın, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ı isim vermeden sert sözlerle eleştirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağın, “Size de 19 Ekim’den sonra şimdiden iyi emeklilikler dilerim” ifadesini kullandı.

“UBP’liyim ama gözlerimi kapatamam”

Çağın açıklamasında, kendisine zaman zaman “sen UBP’li değil misin?” denildiğini hatırlatarak, “UBP’liyim. Hem de son seçimlerde bu partiden milletvekili adayı olan bir kişiyim” dedi. Çağın, merhum Tanıtma Dairesi Kurucu Müdürü Hüsrev Çağın’ın kızı olduğunu da hatırlatarak, “Babam gibi değerli büyüklerimiz daha müreffeh, daha yaşanabilir ve daha adil bir düzen için mücadele ettiler. Kişisel menfaatleri olmayan bizim gibi kişiler gün geçtikçe bozulan ve yozlaşan düzene karşı gözlerimizi kapatamayız” ifadelerini kullandı.

“25 yıl görev yaptığım dairede emeklilik vedam engellendi”

Çağın, Cumhurbaşkanlığı Dairesi’ndeki görev sürecini ve emekliliğini de aktararak, kamu düzeninde bozulmaya dikkat çekti. “Arkadaşlarımın bir emeklilik organizasyonu ısrarlarına rağmen, benim bunun ne gün gerçekleşeceğini defalarca sormama rağmen henüz bu rutin sembolik vedalaşma gerçekleşmedi. Kamu düzenine saygılı olmayan bu kişiler sayesinde gerçekleşmeyecek de. Gençlerin umutlarını çalanlar benim de emeklilik hayallerimi çaldı” dedi.

“Atamalar liyakatsiz, danışmanlar maaşlı kortej yürüyüşçüsü”

Çağın, Cumhurbaşkanlığı’ndaki atamaları ve danışmanlık sistemini de sert bir dille eleştirdi. “Onlarca danışman alarak müdür ve müsteşar maaşı vererek devleti mali yükümlülük altına aldığınızı farkında mısınız? Odalarda adı yazan ve hiç görmediğimiz, işe gelmeyen onlarca insan. Onları sadece maaşlı kortej yürüyüşçüsü olarak mı işe aldınız?” ifadelerini kullandı.

“19 Ekim’den sonra…”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de atıfta bulunan Çağın, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

“‘İyi adam’ filmi de finalini 19 Ekim’de tamamlayacaktır. Liyakatla yönetilmeyen bir ofisin ve kibirin baş tacı olduğu bir dönemin sonuna geldik. Size de 19 Ekim’den sonra şimdiden iyi emeklilikler dilerim.”

 

Kaynak: UBP'li isimden Tatar'a: “19 Ekim’den sonrası için şimdiden iyi emeklilikler dilerim”

