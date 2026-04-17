Üç üründe tavsiye dışı, bir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, 10-16 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerde Devlet Laboratuvarı'nda yapılan pestisit analiz sonuçlarına göre, analizi yapılan 31 yerli numunenin 27’sinin temiz çıktığı belirtildi.

Gazimağusa’da üretim yapan Musa Gürbüz’e ait yeşil çarli biberde, tavsiye edilen bitki koruma ürününün limit üstü olduğu tespit edildi, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu; Bostancı'da Mehmet Yoran’a ait pırasa, patlıcan (siyah), şahuri kabakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

İthal ürünlerden alınan 31 numunenin tümünün de temiz çıktığı belirtildi.