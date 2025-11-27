Ülkeye girişlerde yüz tanıma sistemi geliyor

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, suç örgütlerine asla taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, Girne Limanı'na X-ray cihazı kurulduğunu, termal kameraların geleceğini ve ülkeye girişlerde yüz tanıma sisteminin kısa sürede aktif olacağını açıkladı.

KKTC'de son dönemde artan organize suç olaylarına karşı kapsamlı tedbirler devreye alınıyor. Girne Limanı'na X-ray cihazı kuruldu, termal kameralar geliyor, girişlerde yüz tanıma sistemi kısa sürede aktif olacak.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, BRT'de yayınlanan “Gündem 12” programında son günlerde ülke gündemini meşgul eden organize suç olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Oğuz, KKTC'nin iç güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini vurgulayarak, "Bu örgütlerin ülkemizde yapılanmasına, insanlarımızı tehdit etmesine ve yasadışı faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

“GİRNE LİMANI'NA X-RAY CİHAZI 1-2 HAFTA İÇİNDE DEVREYE GİRECEK”

Bakan Oğuz, özellikle deniz yoluyla giriş-çıkışlarda yaşanan zafiyetin giderilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Gazimağusa ve Mersin limanlarında bulunan X-ray cihazlarının araç denetiminde büyük katkı sağladığını kaydeden Oğuz, şu bilgileri paylaştı:

"Girne Limanı'nda X-ray cihazı yoktu ve Taşucu Limanı'nda da olmayışı nedeniyle suç örgütleri burayı hedef haline getirmişti. Girne Limanını X-ray cihazının montajı tamamlandı, 1-2 hafta içerisinde devreye alınacak. Taşucu’nda olmasa dahi biz KKTC'de kendi tedbirlerimizi almış olacağız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nden ekstra termal kameralar tedarik edilecek."

YÜZ TANIMA SİSTEMİ VE VERİ PAYLAŞIMI GELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerde giriş-çıkışlarda sadece parmak izi değil, aynı zamanda yüz tanıma sisteminin de devreye alınması kararlaştırıldı. Bakan Oğuz, “Kısa süre içerisinde bu sistemleri ülkemize kurmuş olacağız. Ayrıca iki ülke arasında veri paylaşımı konusunda işbirliği üst düzeye çıkarıldı" diye konuştu.

"TEHDİT ALAN İŞ İNSANLARINA VE BASINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tehdit mesajı alan iş insanlarının polisle yakın işbirliği içinde olduğunu belirten Oğuz, bu kesimlere teşekkür etti. Basına da seslenen Bakan, suç örgütlerinin reklamını yapacak nitelikteki haber ve görüntülerin paylaşılmamasını istedi:

"Bir önceki galeri kurşunlama olayıyla ilgili videolar hâlâ bazı yerlerde dolaşıyor. Bunu yayınlamak adeta karşı tarafa hizmettir. Polis bültenlerine sadık kalınmasını, örgütün değil polisin üstün çalışmalarının öne çıkarılmasını rica ediyorum."

Oğuz, "Yapmış olduğumuz çalışmalarda belli iş çevrelerinin polise gidip bildirimde bulunmadığını da biliyoruz. Ama şu bir gerçek ki! bu suç örgütleri ile mücadeleyi artırarak devam edeceğiz. Ülkemizde bu örgütlerin olmasını, yasadışı olarak buraya yerleşmelerini burada faaliyet yapmalarını istemiyoruz. Ve bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Alınması gereken tedbir ne varsa alacağız. Sınır kapıları ile ilgili daha sıkı kontrollerimizi başlatmış durumdayız. Bununla ilgili yine basına yansımadı ama Başbakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü hem Türkiye Cumhuriyeti eşdeğer olarak da yapmış olduğumuz ayrı çalışmalar var. Suç örgütlerine taviz vermeden ülke iç güvenliği ve huzuru ile ilgili gereken ne ise alınması gereken tedbir ne ise bunları da alacağız" dedi.

POLİS YASALARI GÜNCELLENECEK

Mevcut polis yasalarının günümüz şartlarına uygun olmadığını vurgulayan Bakan Oğuz, şöyle devam etti:

"Nüfus artışı, yeni suç türleri ve teknolojinin suç örgütleri tarafından kullanılması nedeniyle polisin yetkilerinin artırılması şart. Bazı kesimler 'özgürlükler kısıtlanacak' diyor ama öyle bir şey yok. Sadece suçla daha etkin mücadele edeceğiz. Sayın Başbakan'ın talimatıyla güncellenen polis yasaları, bütçe görüşmeleri sonrası Meclis gündemine gelecek. Tüm partilerin desteğiyle en kısa sürede geçireceğiz."

Bakan Oğuz son olarak, Başbakan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki eşdeğer birimlerle ortak ve gizli yürütülen çalışmaların da devam ettiğini, suç örgütlerine asla taviz verilmeyeceğini yineledi.