Ünal Üstel: 10 Bin 813 Vatandaşa 84,6 Milyon TL Nakit Destek Ulaştırılıyor

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, nakti destek ile ilgili bir açıklama yaptı…

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın girişim ve desteğiyle halkımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz.

Hükümet olarak sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak, halkımıza yönelik desteklerimizi hayata geçiriyoruz. 10 bin 813 vatandaşımıza 84 Milyon 586 Bin TL tutarında nakdi destek ulaştırılıyor.üüstel gg t5

Bu çerçevede;

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla; sosyal yardım, koruyucu aile, Cemile yardımı, şehit ebeveyni, şehit eşi, şehit çocukları (Şampiyon Melekler dahil), malul gazi ve malul olan 4 bin 958 kişiye toplam 49 Milyon 456 Bin TL ödeme yapılıyor.

• Çalışma Dairesi’nden engelli maaşı alan 5 bin 855 kişiye toplam 35 Milyon 130 Bin TL destek sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığımız ile hükümetimizin uyumu ve hükümetteki siyasi istikrar sayesinde bugün yalnızca sosyal yardımlar değil, aynı zamanda büyük projeler de birer birer hayata geçiriliyor.

Bu istikrar, halkımızın refahını artıran yeni kaynaklara erişimimizi de mümkün kılıyor.

Halkına sahip çıkan, gençlerini, şehit ailelerini ve engellilerini asla unutmayan bir hükümet olmanın gururunu yaşıyoruz.

“Biz laf değil iş üretiyoruz.”

“Durmak yok, hizmete devam.”