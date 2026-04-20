SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Üstel: Grup toplantısından çıkacak karar neyse onu uygulayacağız

Meclis’te basın mensuplarının grev ve eyleme neden olan hayat pahalılığı yasasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Başbakan Üstel, “Gruptan çıkacak karar neyse onu uygulayacağız, her şeyi değerlendireceğiz” dedi.
Başbakan Üstel, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan’ın yasanın komiteye geri çekileceği yönünde bir açıklaması olmadığını da belirterek, “İhtimallerle konuşmayız, gerçeklerle konuşuruz” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre, hayat pahalılığıyla ilgili düzenlemeyi içeren tasarı konusunda hükümetin bugün yeniden değerlendirme yapacağını söyledi.

Meclis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Töre, Başbakan Ünal Üstel’in vekili olarak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun sendikalarla görüşme yaptığını hatırlattı.

Töre, hükümet partilerinin yapacağı toplantıyla konuyu değerlendireceğini söyledi. Töre, ”Hepimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan iktidar partiler, muhalefet ve sendikalar olarak ortak bir noktaya gelinmesini düşünmekteyim” dedi.

Neden bu kadar eylem yapıldığının manası, hükümetin tasarrufunun da gerekçesi  olduğunu ifade eden Töre, egemenliğin simgesi Meclis’e girilmesini ise doğru bulmadığını ifade etti. Töre, ”Ölçüyü kaçırmayalım” uyarısında bulundu.

